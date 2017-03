Den annuellen Inflatiounstaux läit am Februar bei 1,8 Prozent. Dat schreift de Statec um Mëttwoch. Wat d'Pëtrolsproduiten ugeet, mussen d'Leit den Ament méi déif an d'Täsch gräifen. Do gouf et nämlech eng Hausse vun 15,2 Prozent par Rapport zum Februar zejoert.Fir den Heizungsmazout zum Beispill mussen d'Stéit 50 Prozent méi bezuelen, fir hiren Tank ze fëllen.Op der Pompel da mussen d'Leit op ee Joer gekuckt 18,4 Prozent méi fir den Diesel bezuelen, a beim Bensin ass et eng Hausse vun 15,7 Prozent.Och d'Déngschtleeschtunge sinn eropgaangen. Zum Beispill ass eng Visite beim Coiffeur fir Fraen op ee Mount gekuckt 1,1 Prozent méi deier ginn, fir d'Männer an d'Kanner ass et eng Augmentatioun vun 1,8 Prozent. D'Telefonsservicer sinn 2,5 Prozent méi bëlleg gi wéi am Januar. Bei den Iesswueren ass et eng Hausse vu 0,6 Prozent par Rapport zum Januar. Op ee Joer gekuckt sinn d'Wueren ëm 3,7 Prozent méi deier ginn.