Rëss Neiduerf / Suivi Monique Kater



Viru ronn 3 Woche waren d'Pompjeeën an d'Neiduerfer Strooss an der Stad geruff ginn, well op eemol an engem Haus massiv Rëss entstane sinn. Niewendrun hat en Entrepreneur e méi e klengt Gebai an d'Haus, dat zu där Garage gehéiert huet, ofgerappt, fir dunn eng Ouverture ënnert d'Fëllementer vum Nopeschhaus ze gruewen. D'Resultat waren dunn eben déi Rëss, an déi haten esouguer d'Buergermeeschtesch op d'Plaz bruecht. Fir Enn leschter Woch waren d'Responsabel op de Knuedler zitéiert ginn , fir hir Conclusioune virzeleeën.

Wann engem säin Haus sech op eemol e Stéck no vir béckt, a Richtung Haaptstrooss, an d'Maueren an der Stuff ufänke mat räissen, kann ee scho liicht nervös ginn. A wann een dann och nach gesot kritt, et wier besser net doheem ze schlofen, well dat net sécher wier, follegt een ouni Diskussioun. Dem Wilson Da Silva seng Famill war e puer Nuechten am Hotel, bis d'Experten Entwarnung ginn hunn, erzielt hien a weist op déi säitlech Façade, wou d'Residenz dono wäert dru gebaut ginn. Déi ass gestäipt ginn, gréng Luucht also fir zréck.Den Expert vun der Assurance huet gesot, datt d'Elteren nees zeréck an d'Haus dierfte wunne goen, well dat ganzt sech stabiliséiert huet. Dofir goufe Stabiliséierungsschinnen installéiert, nodeem d'Expertis gemaach gouf. Dat ass dat Eenzegt, wat d'Baufirma gemaach huet, well zanterhier ass de Chantier blockéiert.D'Buergermeeschtesch an hier zoustänneg Servicer hunn eng genee Analyse gefrot, och well d'Stad do un der Kanalisatioun schaffe léist. D'Conclusioune leien elo vir, den Entrepreneur, deen niewendru baut, wier kloer responsabel a misst elo agéieren, seet d'Lydie Polfer.Et hat een déi Responsabel vum Chantier an d'Büroen an d'Gemeng geruff, fir ze kucken, wéi et weidergoe soll. Déi Schiet, déi entstane sinn, goufen opgeholl a mussen nees an d'Rei gesat ginn. Mä wéi et elo genau soll weider goen, dofir muss e Plan d'Execution ausgeschafft ginn, deen der Gemeng virgeluecht gëtt. Dono begleet en Expert vun der Gemeng dann d'Aarbechten um Chantier.D'Stuff vum Wilson sengen Eltere wäert nach eng Weilchen hir Rëss behalen, an et géif net just hinnen esou ergoen. Hie wier vu ville Leit kontaktéiert ginn, bei deenen doheem dat selwecht geschitt wier, zielt de Wilson Da Silva. Et si Leit aus der Neiduerfer Strooss an awer och anerer aus der Stad.Dass d'Neiduerf do esou seng Problemer huet, ass bekannt. Virun e puer Joer ass jo eng ganz Trap ofgebrach an hannert eng Residenz gefall, déi grad am Bau war. D'Hiirzekrëpp fir op de Weimeschhaff steet nach ëmmer net, mä hei géing elo eppes geschéien, seet d'Stater Buergermeeschtesch.De Promoteur soll déi Trapp nees dohinner stellen. Ma dat ass awer guer net esou einfach, wéinst Stabilisatiounsaarbechten. Ma elo ass de Promoteur awer amgaangen, de Projet auszeschreiwen, sou datt de Wee bis um Enn vum Joer nees soll amenagéiert sinn.Dass d'Entrepreneure sech fir esou eppes nawell gären Zäit loossen, gesäit een ëmmer nees. Hei géif d'Stad awer en ganz opmierksamt A drop halen, versprécht d'Lydie Polfer.