Den Ausseministère ass geplënnert. An de Bâtiment "Mansfeld", wéi et offiziell heescht, 9, rue du Palais de Justice. Dat ass dat aalt Geriicht an der Stad.

X

Bis 2008 war d'Justiz do. Do virdru war et am 16. Joerhonnert d'Residenz vum Mansfeld, Stadthalter vum spuenesche Kinnek Philipp II. An den "Roi Soleil“, de Sonnekinnek, huet och scho mol am Ministère geschlof.

D'Visite e Mëttwoch de Mëtteg fir d'Press vum neien Ausseministère war deemno och en Exkurs an d'Geschicht ...

Neien Ausseministère am ale Geriicht: Carine Lemmer



... an zu där Geschicht gehéiert och, datt 1985 eng Bomm vun de Bommeleeër beim Gebai an d'Luucht gaangen ass. 213 Joer laang war d'Justiz do. Lo ass et den Tour un der Diplomatie.

2013 ass ugefaange gi mat Renovéieren, elo am Februar 2017 ass geplënnert ginn. 35,5 Milliounen Euro huet alles kascht.

Nach ass net alles ganz fäerdeg, ganz ageriicht. De Jean Asselborn muss sech nach u säin neie Büro gewinnen, am ale war en déi lescht 13 Joer ... "ech hunn och ni gewosst, wat hei géif geschéien, si hu mer ëmmer gesot, et géif schéi ginn" ...



6 Servicer vum Ausseministère sinn am neie Gebai, d'Defense an d'Kooperatioun net. 125 Aarbechtsplaze si virgesinn. A mat 5.633 Metercarré ass et zimlech grouss, sot den Ausseminister.

De Mansfeld, Stadthalter vum spuenesche Kinnek Philipp II. huet am Gebai gewunnt. No de Spuenier sinn nees d'Fransouse komm a 1687 gouf et héije Besuch. De Louis XIV koum op Lëtzebuerg kucken ... well e seng Grenzen no Oste kontrolléiere wollt - vu mëttwochs bis méindes war en hei.



D'Kärstéck ass de Büro vum Minister, net wéinst dem Minister, mä wéinst dem Louis XIV, sou nach de Jean Asselborn.