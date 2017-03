Dat huet de President vun der Institutiounekommissioun Alex Bodry confirméiert. An do hofft de Fraktiounschef vun der LSAP op d'Ënnerstëtzung vun all de Parteien.Um Mëttwoch goufen an der Chamberkommissioun nach emol e puer Plazen am Projet nogebessert, fir Interpretatiounsdivergenzen z'evitéieren.Bis ewell waren am Artikel just international Krise virgesinn. Den Text gouf esou ofgeännert, datt elo och national Krisen unerkannt ginn. Dernieft ginn d'Ëmstänn méi genee determinéiert, an deenen d'Regierung kann handelen. Zum Beispill kann d'Regierung just déi éischt zéng Deeg laang en Ausnamezoustand dekretéieren. Duerno geet di Kompetenz un d'Chamber.Déi lescht Versioun vum Text geet elo an de Conseil d'Etat.