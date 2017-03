D.h. d’Confirmatioun vum 1. Uerteel.

An deem zweete Prozess goung et nach emol ëm en eventuellen Dokteschfeeler aus dem Joer 2004, deen zum Doud vun enger Patientin gefouert hat.

Dem Medeziner war virgehäit ginn, eng Fra deemools falsch behandelt ze hunn; d’Patientin war en décke Mount drop op hirem 28. Gebuertsdag gestuerwen. E Méinden hat de Vertrieder vum Parquet général erkläert, dass dat 1. Uerteel der Jurisprudenz entsprieche géif an dofir sollt confirméiert ginn.

D’Me Ferry, Affekotin vum Ugekloten, huet vun enger extrem seelener Pathologie geschwat, fir déi et keng Unzeeche ginn hätt an déi de Medeziner net hätt kënnen erkennen; d’Expären, déi am 1. Prozess gehéiert goufen, hätten déi Pathologie z.B. ni an hirer Karriär gesinn. Et wär net gewiescht, fir direkt e Scanner oder eng Noutoperatioun vun der Patientin ze maachen, sou d’Me Ferry. Hire Client wär zwou an eng véierel Stonn, nodeems hie geruff gouf, am Spidol gewiescht, hien hätt ë.a. festgestallt, dass der Fra hire Bauch net opgelaf war, wat en Zeeche vun där seelener Pathologie wär, an hätt och mat Suergfalt no der Patientin gekuckt.



D’Analysen, déi gemaach goufen, hätten éischter op eng Gastroentérite schléisse gelooss an d’Fra net souvill Péng gehat wéi uginn; fir d’Affekotin war d’Fra keng “Patiente douloureuse trois croix”. Et hätt keng Noléissegkeet a keng Responsabilitéit vum Medeziner virgeleeën. Wann e Scanner gemaach gi wär, wär et net zu enger anerer Prise en charge komm, an et wär net kloer, ob d’Fra méi Iwwerliewenschancë gehat hätt, wa se operéiert gi wär; dofir sollt den Dokter fräigesprach bleiwen.

Wouropshin d’Me Stella, als Affekotin vun der Famill vum Affer, geäntwert huet, dass déi zwou Säiten hir eegen Appréciatioun hätten, wat d’Péng vun der Patientin ugeet; et kéint ee si awer net méi froen. Et géif keng Erklärung dofir ginn, firwat de Gastroentérolog sou spéit an d’Spidol koum, a wann den Dokter am Ufank en Diagnosfeeler gemaach hätt, dann hätt hien duerch d’Analyse vun der Patientin missen alarméiert sinn. De Me Peuvrel, aneren Affekot vun der Famill vum Affer, huet nach gemengt, et wär net z’acceptéieren, wat iwwert d’Péng vun der Fra gesot gouf.