De Carlos Pereira



De Revis– esou jo deen neien Numm – an d'Proposen vun der zoustänneger Ministesch si jo net iwwerall gutt ukomm, an esou konnt ee sech bei dëser Invitatioun d'Fro stellen, ob sech do eng nei Alliance géing mat der CSV forméieren. Den OGBL hat eleng dëse Point de Presse aberuff.An awer; et wier ee sech eens, op méi wéi engem Punkt, seet de Carlos Pereira. Dat wieren zum Beispill d'Montanten.

De Marc Spautz



Dass een op enger Linn léich, bei méi wéi engem Punkt, confirméiert och de Marc Spautz vun der CSV; et géing een net just den OGBL, mee all d'Sozialpartner gesinn, och d'Patronat. Conclusioun: méi wéi eng Säit hätt, wat de Revis-System ugeet, seng Bedenken, sou den CSV-President. Et géif een am Abrëll no de Consultatiounen mat der offizieller Positioun vun der CSV erauskommen.

Den nächste Mount wéisst ee jo dann, ob nogebessert géif, oder net.