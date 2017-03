Deen een huet sech als franséischen, deen aneren als Lëtzebuergesche Policebeamten ausginn, se hunn awer allen zwee franséisch geschwat.



Wéinst Ermëttlungen am Kader vun engem Abroch missten d'Bijoue vun der Fra matgeholl ginn, fir se ze vergläichen, soten d'Männer. Wéi d'Fra sech anescht ugedoen huet, fir mat op de Büro ze kommen, hunn déi Onéierlech profitéiert fir d'Bijouen esou wéi Boergeld ze klauen a fir sech duerch d'Bascht ze maachen.



E ganz ähnleche Fall gouf et dunn e Mëttwoch de Mëtteg zu Rëmerschen an der Wäistrooss. Hei hat e Mann, deen och franséisch geschwat huet, eng eeler Fra virun hirer Hausdier ugehalen an huet behaapt et wieren Abriecher dobannen. Si huet de Mann era gelooss, fir ze kucken, ob dat effektiv de Fall wier. Hien huet d'Fra duerno opgefuerdert ze kontrolléieren, ob nach all d'Wäertsaachen an d'Bijouen do wieren. Hien huet behaapt, d'Bijoue mat op de Policebüro mussen ze huelen, fir d'Spuresécherung an huet sech dunn ewech gemaach.

De Mann hat eng Jackett un, wou Police drop stoung, souwéi eng schwaarz Baseball Kap an eng schwaarz Box.



D'Police weist drop hin, dass dëst absolut net d'Manéier ass, wéi hir Beamte schaffen. Et wier och net de Fall, dass e franséische Polizist ouni Weideres un enger Hausdier schellt a behaapt eng Enquête hei am Land duerchzeféieren. Dobäi kéim, dass all d'Polizisten hei am Land Lëtzebuergesch schwätzen a sech zu all Moment kéinten ausweisen.



Op der Internetsäit vun der Police sinn och d'Uniformen vun der Verkéierspolice souwéi de Beamten déi am Aussendéngscht sinn, publizéiert.

