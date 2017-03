Vu Majoritéitssäit hat et jo geheescht, et hätt ee kee Choix, wéinst dem Avis vum Conseil d'état misst op nationalem Niveau gehandelt ginn. An deem Avis soll awer stoen, datt e Vermummungsverbuet souwuel national ewéi och kommunal kéint geregelt ginn, op d'mannst juristesch gesinn.



Am Wort-Artikel gëtt och den CSV-Deputéierte Gilles Roth zitéiert. Hie seet, a punkto Burka géing d'Regierung net aus juristeschen Ursaachen handelen, mä aus politeschen a praktesche Grënn. De Verweis op den Avis vum Staatsrot wier Mëttel zum Zweck fir de Richtungswiessel ze verstoppen a fir de Fridden an der Koalitioun oprecht ze erhalen, esou nach de Gilles Roth.