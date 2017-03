© Thomas Toussaint / RTL

Vun en Donneschden de Moien u sollen nämlech nees direkt Verbindungen tëscht Diddenuewen a Lëtzebuerg zirkuléieren. Déi franséisch Bunn geet dovunner aus, dass d'Konditiounen, och um Sécherheetsniveau stëmmen, fir dass den Trafic nees ka lues a lues ulafen. Dat schreift France Bleu Lorraine op sengem Internetsite. Wéi et do heescht, hätt d'SNCF déi néideg Elementer vun der Lëtzebuerger Bunn krut, déi e Mëttwoch de Moien de Gewerkschafte presentéiert gi wieren. Virop wier dat betraffent Deelstéck bei Diddeleng, op dem de 14. Februar dat déidlecht Zuchaccident geschitt war, nees en Dënschdeg opgemaach ginn. Een Deel vum Tronçon war jo wéinst der Enquête gespaart ginn.



Donieft wiere souwuel op franséischer wéi och op Lëtzebuerger Säit d'Schinne kontrolléiert ginn, ënnert anerem wat de sougenannte Sécherheetssystem Memor 2+ betrëfft an et wieren absolut keng Dysfonctionnementer constatéiert ginn, heescht et am Artikel. Wéi et vu Säite vum Spriecher vun der franséischer Bunn geheescht hätt, wier et den Appell un d'Maschiniste gewiescht, nees den Zuchtrafic Direktioun Lëtzebuerg opzehuelen.



Et gëtt domadder gerechent, dass bis e Méindeg den 13. Mäerz nees all d'Verbindungen tëscht Diddenuewen a Lëtzebuerg kënne garantéiert ginn. D'Gewerkschaften iwwerdeems weise sech nach méi retizent. Hinne ginn déi eenzel Mesuren net duer, wéi si an engem Communiqué präziséiert hunn.