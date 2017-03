Prisongsstrofe tëscht 2 Joer fest a 7 Joer, mat méiglechem Sursis: dat gouf um Donneschdeg de Moien um Stater Geriicht am Prozess ëm Schmu, tëscht 2002 an 2007, mat Handelsermächtegungen am deemolege Mëttelstandsministère gefrot.



Fir de fréiere Fonctionnaire am Wirtschaftsministère goufen déi 7 Joer mat eventuellem Sursis verlaangt a fir déi zwee aktuell Employés de l’État am Logement 3 Joer feste Prisong.



Donieft sollen all d’Ugekloten zu Geldstrofe veruerteelt an déi ronn 450.000 €, déi den Ex-Staatsbeamte kritt hat, saiséiert ginn.



De 4. Mee soll d’Uerteel gesprach ginn.