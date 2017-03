© René Pfeiffer / RTL Télé Lëtzebuerg

Ëmmer méi Proprietairë wiere bereet, hier Wunnengen, déi eidel stinn, ënnert de Marché-Präisser ze verlounen, dat zum Beispill iwwer d'Vermëttlung vun der Agence Immobilière Sociale. Fir de Proprietaire bedeit dat jo zwar e manner héije Loyer, mä et brauch ee sech jo dann awer ëm näischt méi ze këmmeren, wat d'Wunneng ugeet. D'Zuel vun de Objeten, déi um soziale Marché fir d'Locatioun zur Verfügung stinn, geet also erop, an d'Regierung huet elo mat der Steierreform nach eng Schëpp bäigeluecht: d'steierlech Avantagë géingen esouguer de soziale Wunnengsbau ukuerbelen.Fir d'éischt emol e puer Chifferen: 154 därer Logementer stoungen 2014 op der Lëscht. Zejoert waren et der 361, an de Marc Hansen rechent fir Dezember 2017, mat ronn 500 Wunnengen, déi zu soziale Präisser verlount ginn. Déi Präisser musse jo op d'mannst 30% ënnert deenen um Marché leien an dat gefält nach laang net all Proprietaire. Elo mat der Steierreform hätt deen awer, nieft dem Fait, dass e ni Gedeessems mat engem Locataire kréich, nach en anere Virdeel: an zwar géingen d'steierlech Avantagen, déi eng Personne Physique hei kréich, de finanzielle Verloscht um soziale Loyer, e gudde Krack kompenséieren, erkläert de Logementsminister Marc Hansen.D'Agence Immobilière Sociale ass jo den Haapt-Acteur op dësem Marché an hiren Direkter mierkt, dass dës Mesure wierkt. Ëmmer méi Wunnengen, ëmmer méi Leit deenen et näischt géing ausmaachen, manner Suen ze kréien. Da gëtt et och nach eng nei Tendenz fir déi de Gilles Hempel sech richteg begeeschtert. Vill privat Promoteure wëllen Haiser respektiv Wunnenge bauen an dann do drop en AIS-Kontrakt maachen. D'Wunnenge sollen da mat deem AIS-Kontrakt u privat Investisseure verkaaft ginn, sou de Gilles Hempel.Et gouf nach eng Kéier drop higewisen, dass déi steierlech Avantagen an dësem Fall net fir de Promoteur gëllen, mä fir de Privatmann, deen heiranner investéiert.