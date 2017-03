© Didier Weber / RTL Télé Lëtzebuerg

Dat waren en Donneschden de Moien d'Reaktioune vun den Deputéierten an der Chamber-Kommissioun, déi méi wollte wëssen iwwert den Zuch-Accident vu Beetebuerg.

Chamber-Kommissioun Zuchaccident / Reportage: Nico Graf



De faméise secret de l'instruction steet am Wee a well jidderee sech dorunner hält, ass net gewuer ze ginn, firwat genee den Accident vum 14. Februar geschitt ass.



De Besuch an der Chamber-Kommissioun war en Donneschden de Moien awer héichkaräteg: de Minister François Bausch war do, mä och e pur Leit vun den CFL. Hiren Direkter, de Marc Wengler, ass ganz zefridden, datt lues a lues den Zuchtrafic mat Frankräich sech erëm normaliséiert. Gemeinsam hätt een eng Rei Initiativen definéiert. D'Enquête géif lafen an dofir wéisst een nach ëmmer net méi iwwert déi genee Ursaache vum Accident. An esou séier géif ee wahrscheinlech och näischt Neies gewuer ginn.



Fir d'CSV-Oppositioun huet de Marco Schank och bedauert, datt een nach ëmmer näischt Geneeës weess iwwer den Accident. Et hätt ee probéiert Froen ze stellen am Kontext mat den europäesche Kontrollsystemer. Et hätt ee wéilte wëssen, wéi wäit ee mat dëse Systemer op de Gefierer wär. Dës wären zu Lëtzebuerg zu 51% equipéiert an de Buedem zënter 2014 esouguer zu 100%. Enn 2017 sollten d'Gefierer dann och zu 100% fäerdeg sinn, hätt de Minister Bausch matgedeelt. Och Enn 2017 wären d'Fransousen dann esou wäit, fir de Lëtzebuerger System ze homologéieren, wat e wichtege Schratt wär. Op den TGVe wär de System schonn ageschalt, well e schonn homologéiert wär, wat jo bei de Passagéierzich net de Fall ass.

Bal zwou Stonnen hunn déi Responsabel mat den Deputéierten an der Kommissioun geschwat. Resultat: Dat wat jiddereen am meeschten interesséiert ass nach ëmmer nebulös. Et gouf net déi klengsten Indikatioun firwat de Lokomotiv-Führer duerch d'rout Luucht gefuer war.