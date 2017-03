52 Prozent vun de Leit huelen den Taxi net, dogéint awer 3 Prozent op d'mannst eemol an der Woch.D'Notze vum Taxi hänkt awer ganz vill dovunner of, a wéi enger Regioun vum Land d'Leit liewen. An der Stad huelen 54 Prozent vun de Leit op d'mannst 1 Mol am Joer den Taxi. An der Peripherie vun der Stad sinn et nach ëmmer 41 Prozent. Am Süde sinn et 26 Prozent vun de Befroten, 17% sinn et am Norden a 14 am Osten.De Communiqué vun TNS-Ilres:

Quelle est la fréquence d’utilisation du taxi au Luxembourg ?

En moyenne, 30% des résidents au Luxembourg prennent le taxi au moins 1 fois par an, 18% le font moins souvent. Au total, le taux d’utilisation du taxi au Luxembourg est de 48% ! 3% des résidents prennent le taxi hebdomadairement, 8% le font au moins 1 fois par mois et 14% au moins 1 fois tous les 3 mois.

52% des résidents indiquent, au contraire, qu'ils ne prennent jamais le taxi au Luxembourg.

Peu surprenant, il est toutefois à observer que le taux d’utilisation du taxi au Luxembourg varie selon la région d’habitation des répondants. Ainsi 54% des résidents de la Ville de Luxembourg (ainsi que 41% du reste de la région du centre du Luxembourg) indiquent par exemple qu’ils prennent le taxi au moins 1 fois par an contre 26% des résidents du sud, 17% du nord et 14% de l’est. En total, le taux d’utilisation du taxi est de 71% pour les résidents de la Ville du Luxembourg !