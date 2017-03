De Claude Meisch



D'Regierung huet um Donneschdeg hiren Aktiounsplang fir d'Promotioun vun der Lëtzebuerger Sprooch presentéiert.Iert de Public awer vum 20-Jores-Plang gewuer gouf, huet den Educatiounsminister Meisch nach d'Deputéiert an den zoustännege Chamberkommissiounen gebrieft. An déi Reaktioune sinn gemëscht ausgefall.Während d'Regierungsparteien d'Initiativen natierlech gelueft hunn, gouf fir d'Oppositioun hei eng Chance verpasst, fir ee kloert Signal ze setzen. Fir d'DP an LSAP zum Beispill wier et wichteg, datt eng Strategie besteet, fir d'Sprooch ze promouvéieren. Fir d'ADR an déi Lénk ginn d'Initiativen awer net wäit genuch, während d'CSV richteg nei Initiativë carrément vermësst.D'CSV zum Beispill hätt sech vill méi erwaart, esou di fréier Héichschoulministesch Martine Hansen. An dann awer och nees net. Vill Neies wier net dobäi, esou d'Martine Hansen. Di richteg Problemer, wéi de Fait, datt net méi genuch Leit Lëtzebuergesch léieren, goufen net abordéiert. An och d'Coursen an de Schoulen wieren net richteg op de Leescht geholl ginn. Zum Lëtzebuergeschen gehéieren nämlech och d'Kultur, d'Geografie an d'Geschicht.Fir den ADR-Deputéierte Fernand Kartheiser hätt een et verpasst ee staarkt politescht Signal ze setzen. Zum Beispill eng Verfassungsännerung virzezéien, wat d'Sprooch ugeet. Ähnlech Téin och op Säiten vun déi Lénk. Fir de Marc Baum fänkt et schonn mam Titel un.Fir de liberale Fraktiounschef Eugène Berger wier awer de Startschoss vun engem ambitiéise Plang gefall. Dem LSAP-Fraktiounschef Alex Bodry goung et iwwerdeems drëms ze weisen, datt eng Strategie besteet. En direkten Zäitplang géif et elo net ginn, esou den Alex Bodry. Verschiddenes géif et jo schonn ginn. Gutt wier, datt elo mol eng Richtung steet. Trotzdem géing ee mierken, datt et eng breet"Et ass manner eng Reaktioun op d'Petitioun fir d'Lëtzebuergescht, wéi en Agoen op de Wonsch vun ë.a. Jonken!“: Dat sot de Claude Meisch, wéi hien zesumme mam Guy Arendt, Statssekretär am Kulturministère, der Press déi 4 Ziler a 40 Mesurë vun der Regierung fir eis Sprooch presentéiert huet. Fir den Educatiounsminister wär de Wonsch, fir eis Sprooch ze förderen, ebe v.a. vu Jugendleche komm. Et géif als eng Selbstverständlechkeet gesi ginn. Trotzdem géing et eng breet Identifikatioun duerch déi verschidde Populatiounsschichte mat der Sprooch ginn.

Et wéilten eben och Friemer Lëtzebuergesch léieren, sou de Claude Meisch, fir deen zwou zentral Mesurë vun där Strategie, nämlech e Kommissär fir d’Sprooch an en Zentrum fir d’Lëtzebuergescht, nach vun dëser Regierung sollten ëmgesat ginn, spréch bis dat anert Joer!