Nom Doud vum 4 Joer alen Enzo an der Kannerklinik ass dem Autopsie-Rapport no gewosst, datt de Bouf un enger akuter Gastro-Entérite gestuerwen ass.

D'Eltere vum Bouf kruten deen Autopsie-Rapport elo geschéckt, mee et bleiwen fir si nach ëmmer vill Froen opstoen.

D’Patricia an de Roman Rota Dias stellen dës Froen den Owend bei de Kollegen vun RTL Telé Lëtzebuerg.



Ënnert anerem firwat den Dokter, deen d'Garde zu Esch an der Pediatrie hat, keen Kannerdokter ass, mee och firwat ee vum Diddelenger Spidol op Esch geschéckt gouf an net an d'Kannerklinik.

Tragesch um Doud vum klengen Enzo war de Fait, datt d'Kand mat Bauchwéi an d'Urgence vum Escher Spidol ageliwwert gouf, dunn nees heemgeschéckt gouf, fir dunn an d'Kannerklinik ze kommen, wou d'Kand verscheet ass.