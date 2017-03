D'Lydie Mutsch



D'Dokteren hunn hir therapeutesch Fräiheet a Gefor gesinn, d'selwecht d'Relatiounen tëscht dem Dokter an dem Patient. Parallel wëlle si méi Matsprocherecht bei der Gestioun vun de Spideeler. Zënter e puer Wochen sinn et e bësse méi konziliant Téin, och vun der Gesondheetsministesch, déi e Gespréich offréiert hat, dat vun den Dokteren och acceptéiert gouf.Se war méi wéi bizarre, d'Impressioun, déi een hat no der Reunioun – als een, dee net bannen dobäi war; d'Ministesch huet zimlech streng dragekuckt, a ganz sachlech a konzentréiert op d'Froe vun der Press geäntwert. Positiv wier et gewiescht, an et géif ee sech wuel nach enk Kéier begéinen, mee wat ass dann elo konkret nei? Aus der Äntwert vum Lydia Mutsch war näischt erauszeliesen. Jiddereen hätt seng Vue vum Gesetz artikuléiert. Et wier ee sech awer méi no komm. Et wëll een déi nächst Zäit a Kontakt bleiwen. D'Ministesch huet op d'Chamber verwisen, déi géif nobesseren, do wou et méiglech wier.