Dobäi komme Geldstrofe tëscht 1.000 an 10.000 €, d’Confiscatioun vun de saiséierten Drogen a Suen a vu ronn 135.000 Euro aus enger wahrscheinlecher Stee vum Haus zu Waasserbëlleg. Déi 3 Haaptleit musse fir 2 Mol 15 Joer an 1 Mol 9 Joer, 3 dovu mat Sursis, op Schraasseg.

Dem Gros vun hinnen, Männer aus Nigeria, war Kokain-Handel am grousse Stil virgehäit ginn, virun allem am Garer Quartier an der Stad. En Haus zu Waasserbëlleg war d’Haaptquartéier.