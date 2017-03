© Jeff Kieffer / RTL Télé Lëtzebuerg

Et gouf am Wirtschaftsministère de sougenannte "Pakt Pro-Artisanat" vun de Vertrieder aus dem Ministère, der Chambre des métiers an der Fédération des artisans ënnerschriwwen.D'Handwierk ass a bleift mat ronn 90.000 Salariéeën a méi wéi 7.000 Betriber ee vun de wichtegste Wirtschaftssecteuren zu Lëtzebuerg. Fir datt dat sou bleift, sollen d'Betriber verstäerkt op de Wee vun der Digitaliséierung goen a geziilt mat der Hand geholl ginn. Digital wier eng grouss Chance, huet et geheescht. De Pakt geet awer méi wäit. D'Staatssekretärin am Wirtschaftsministère Francince Closener sot, datt do, wou et Sënn mécht, misst Digitaliséierung ee Bestanddeel sinn vun all Handwierksbetrib. D'Betriber sollen op de Wee vum Handwierk 4.0 ze goen. Mat neie Mesuren wëll een d'Transmissioun vereinfachen. Déi positiv Entwécklung vun der Image de Marque vum Handwierk soll op alle Fall virugoen.An den nächsten 10 Joer wäerten eng 3.000 Betriber mat der Fro vun enger Reprise konfrontéiert ginn. Dacks hätten d'Patrone Schwieregkeete lasszeloossen an de Betrib un e Successeur weiderzeginn. Do soll mat enger Sensibiliséierungscampagne ugesat ginn.Den Haaptproblem awer sinn a bleiwen d'Suen. Hei envisagéiert de Wirtschaftsministère den aktuelle System nach weider auszebauen. An deem Sënn sinn notamment Gespréicher mat der SNCI, also der Société nationale de crédit et d'investissement geplangt. Detailer sollen demnächst nokommen.