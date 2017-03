© Eric Hamus/RTL

Et wier just eng Moossnam, fir iwwert d'Wahlen ewechzekommen, sou de Fernand Kartheiser.

Leider géing esouguer Villes verdeckt, wat der Sprooch esouguer géing schueden, wéi d'multilingual Erzéiung an de Crèchen, wou d'Lëtzebuergescht géing als Integratiounssprooch vernoléissegt ginn oder d'Schafe vun ëmmer méi internationale Schoulen am Kader vun eisem Schoulsystem.

D'ADR fuerdert an deem Kontext, datt d'Lëtzebuergescht séier an d'Verfassung ageschriwwe gëtt, datt de Memorial soll zweesproocheg ginn an datt d'Lëtzebuergescht séier als europäesch Amtssprooch unerkannt gëtt.



Et misst méiglech sinn, datt di 6 Europadeputéiert am Parlament an hirer Mammesprooch schwätzen, esou den ADR-Deputéierten.



Sollt d'ADR een Europadeputéierte kréien, géif een dat op alle Fall maachen, esou de Fernand Kartheiser.