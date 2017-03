D'Schülerin war aus dem Bus, deen um Zebrasträife stoung, geklommen an dunn enger Grupp vu Schüler nogaangen, déi hannert dem Bus iwwert d'Strooss gaange sinn. Dobäi krut en däischteren Auto d'Meedchen ze paken. Den Automobilist ass stoe bliwwen an huet der Schülerin gehollef, mä keng Donnéeën hannerlooss.



D'Meedchen ass dono vun engem Proff an d'Spidol geschéckt ginn. Fir d'Ëmstänn vum Accident ze klären an den Autosfuerer kënnen ze kontaktéieren, sicht d'Police elo no Zeien. All Informatioune si fir d'Stater Police ënnert der Nummer 4997 4500.