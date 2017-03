Dat sot allzäit um Freideg den Direkter vu Kättenuewen, wéi hien op 2016 zréck an op de Rescht vun 2017 no vir gekuckt huet.

Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

© B. Frin

Fir hiren Direkter Thierry Rosso war dat lescht Joer e speziellt a ganz wichtegt fir d’Atomzentral vu Kättenuewen: 2016 huet déi nämlech hir 30 Joer Lafzäit gefeiert, woubäi ee jo wëll iwwer 40 Joer kommen a souguer bis op 60 Joer Exploitatioun! An deem Kontext ass een zu Cattenom dann och zouversiichtlech, no der drëtter 10-Joresvisite vum Reakter 1, zejoert.

Et wären zejoert vill Aarbechte gemaach ginn, ë.a. fir d’Exploitatioun vun der Zentral op iwwer 40 Joer ze verlängeren a fir méi Sécherheet z’erreechen, sou den Thierry Rosso. Wuel hätt et d’lescht Joer och an engem Bürosgebai gebrannt. Dat hätt awer näischt mat der Produktiounsunitéit ze di gehat. D'Feier wier vun enger Fotokopiesmaschinn ausgaangen.





Dëst Joer da kënnt et ënner anerem zu zwee programméierte Stoppen, an zwar vun de Reakteren 2 a 4, huet de Cattenom-Direkter nach erkläert; zejoert gouf et 3 där programméiert Stoppen.