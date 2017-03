Eisen Informatiounen no huet den Inneminister Kersch och elo schrëftlech op den Accord a Saache Kierchefabrécken tëscht dem Bistum an dem Syfel reagéiert.

An deem Bréif, deen och un de Generalvikar adresséiert ass, stellt den LSAP-Minister en Ultimatum bis e Méindeg. Bistum a Syfel sollte bis dohinner eng Positioun zu den Amendementer vum Gesetzprojet ausschaffen a sech iwwert d'Kierchegebaier an der Annexe III vum Text eens ginn. An där Annexe geet et ëm speziell reliéis Gebaier, déi Gemenge gehéieren an déi nëmme mam Accord vum Bistum desaffectéiert kënne ginn. Wéi et schéngt wëll d'Regierung déi ganz Saach geschwënn am Regierungsrot fixéieren.

Deen Ultimatum ass nawell interessant. Den Dag duerno eréischt, also en Dënschdeg d'nächst Woch, huet de Syndikat vun de Kierchefabrécken de Syfel seng Generalversammlung, op där d'Membere jo méi wéi sécher hir Meenung zum Accord mam Bistum soe kënnen a wuel och driwwer ofstëmmen, ob d'Plaintë vum Syfel zeréckgezu ginn oder net.

Allgemeng betount den Inneminister direkt e puer mol am Bréif, genee wéi bei eis am Interview och, datt d'Konventioun mam Bistum agehale muss ginn. Dat heescht, datt d’Kierchefabrécke vun haut ofgeschaf ginn. Den Dan Kersch bleift och strikt géint eng Iwwergangsphas an ass net domadder averstan, datt d’Fabriques d’église nëmme graduell ofgeschaf ginn.