© Luc Rollmann/RTL

Di gréng Iddie sinn d'Zukunft: doranner ware sech d'Intervenanten um Samschdeg de Moien um Parteikongress vun Déi Gréng am Lampertsbierger Tramsschapp alleguerten eens. Ronn sechs Méint virun de Gemengewahlen hunn d'Parteiresponsabel nach emol un d'Progrèsen erënnert, déi een an 3 Joer Regierungsbedeelegung erreeche konnt.





Extrait Viviane Loschetter



Dës Majoritéit hätt sech den Erausfuerderunge vun der Zukunft gestallt, esou déi gréng Fraktiounscheffin an der Chamber d'. Leider géing een an Zäite liewen, an deenen nees vill mat Angscht geschafft gëtt. D'Angscht wier den Doute vun der Kreativitéit. Et bräicht een awer kreativ Weeër, fir den "Muer" unzegoen.

An deem Kontext dierft um Kongress dann och iwwert eng Resolutioun mam Titel "Lëtzebuerg weider denken" geschwat ginn, mat där sech d'Partei op d'Erausfuerderunge vu muer astëmme wëll. An enger weiderer Resolutioun huet sech de grénge Kongress um Samschdeg de Moie mam faire Welthandel am Interêt vun de Mënsche befaasst. Fir den Europadeputéiertenstéing d'Essenz vum demokratesche Fortschrëtt um Spill. Weltwäit wieren d'demokratesch Wäerter a Gefor, duerch esou Leit wéi Erdogan, Trump, Orban oder Putin. Vill Leit wieren onsécher, dofir hätten di Rietspopulisten och deen Zoulaf, dee se hunn. Dofir wier et wichteg, datt di Ongerechtegkeete vun der Globaliséierung zesumme mat de Leit diskutéiert ginn an déi Gréng opstinn a kloer maachen, datt et esou net virugeet.Fir d'Deputéiertgéing sech d'Chancëgläichheet net vum selwen duerchsetzen. Et misst een dofir kämpfen an nei Weeër goen. Vläicht um Beispill vun Norwegen, ee Virreider a Saache Gläichbehandlung, esou déi gréng Deputéiert. Et wier och bedauerlech, datt d'Chamber virun 3 Méint hätt missen ee Gesetz stëmmen, dat de Fraen ee selwechte Loun, fir di selwecht Aarbecht garantéiert. Et wier traureg, esou d'Josée Lorsché, datt dat nach ëmmer keng Selbstverständlechkeet wier.