En Donneschdeg an e Freideg goufen op der Areler Autobunn an tëscht Mamer a Capellen gréisser Camionskontrollen duerchgefouert.

© Police

E Freideg huet d’Police op der A6 Camione kontrolléiert. Eng 27 Beamte waren am Asaz.Besonnesch gouf do opgepasst, op d’Chargë richteg geséchert waren, op d’Chauffeuren hir Pausen agehalen hunn an ob d’Distanz während dem Fueren agehale gouf.76 Camione goufe kontrolléiert. Ganzer 50 kruten eng Verwarnung. 2 kruten ee Protokoll. E puer Camione goufen immobiliséiert, well hir Charge eng Gefor fir di aner Leit presentéiert huet.Ee Chauffeur hat eng Betonnière gelueden an ass mat 90 iwwert d'Autobunn gefuer. Och hie gouf vun der Strooss geholl.

Schonn en Donneschdeg goufen d’Camionen tëscht Mamer a Capellen kontrolléiert. Do gouf ënner anerem ee Chauffeur gestoppt, bei deem den Héchstwäert beim Alkoholtest scho moies um 8 Auer staark iwwerschratt gouf.



En anere Camionschauffer hat en Auto tëscht Palettë verstoppt.

An der Nuecht op e Samschdeg huet d’Police op Uerder vum Parquet Alkoholkontrollen zu Stroossen gemaach. 166 Chauffeure goufe kontrolléiert. 18 Mol war den Test positiv. 5 Permise goufen op der Plaz agezunn.

Den 112 mellt eng Persoun, déi e Freideg op engem Schantjen op der A4 a Richtung Esch, ugestouss gouf. Op der Plaz waren d’Secouriste vu Leideleng.



An der Stad krute sech kuerz virun Hallefnuecht an der Rue Raiffeisen een Auto an ee Bus ze packen. Hei gouf kee blesséiert.



Um Belval huet et um 2 Auer an der Nuecht op e Samschdeg dann hannert engem Haus gebrannt. Hei hat Offall Feier gefaangen.