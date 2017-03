Extrait Henri Kox 1



Um Joresdag vun der Atomkatastroph vu Fukushima wier et wichteg, fir e Signal ze ginn, datt d'Solidaritéit an der Groussregioun nach ëmmer grouss ass, fir zesummen eng Aktioun géint Cattenom z'ënnerhuelen, dat sot de gréngen Deputéierten a Réimecher Buergermeeschter Henri Kox e Samschdeg de Mëtteg no engem Treffen zu Tréier, wou iwwert eng méiglech Klo géint Cattenom diskutéiert gouf. Wourauser déi Plainte besteet, erkläert den Henri Kox.Eng Méiglechkeet wier, datt ee mam Atomkraaftwierk op der Grenz e ganzt Land, wéi Lëtzebuerg, a Gefor bréngt. Iwwer verschidden Hürde kéint een esou fäerdeg bréngen, fir erauszefannen, op et eng Sécherheetsgarantie fir d'Nopeschlänner, wat Cattenom betrëfft, gëtt.

Och nom Stresstest, deen no der Katastroph vu Fukushima an den europäeschen Atomreaktere gemaach gouf, huet sech eraus gestallt, datt Cattenom net am beschten Zoustand ass an dat do Investitioune musse gemaach ginn.Et wëll een Drock op d'Bedreiwer maachen, datt wann Investitioune gemaach ginn, déi och richteg gemaach ginn. Et muss een dozou awer soen, datt d'Atomenergie a Frankräich finanziell gesinn an enger ganz prekärer Situatioun steet. Dem Land misst ee weisen, datt een net méi mat där geféierlecher Technologie schaffe sollt, well se einfach finanziell net ze droen ass. Donieft dann och Investitiounshëllefe ginn, fir e Wiessel, wat d'Energie betreffen, ze kréien an op eng aner Visioun, wéi zum Beispill erneierbar Energien, ze goen.

D'Analyse vun enger méiglecher Klo wäert Enn Fréijoer virleien. Dann soll ganz konkret iwwert déi Demarche entscheet ginn.Fir géint d'Atomkraaftwierk vu Fessenheim ze demonstréieren sinn zu Stroossbuerg um Samschdeg tëscht 400 a 500 Leit op d'Strooss gaangen. Si hunn déi definitiv Fermeture vu Fessenheim a Frankräich gefuerdert.