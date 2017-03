© RTL 5minutes / Thomas Toussaint (archiv)

Wéi d'CFL matdeelen, koum et géint 19.40 Auer tëscht Leideleng an Dippech zu engem Tëschefall. Dëse huet Repercussiounen op den Zuchtrafic tëscht Hollerech a Käerjeng bis op d'mannst 22 Auer. Fir d'Zich ze kompenséieren, gi Busnavetten agesat, eng Tëscht der Stad a Péiteng, eng Tëscht Péiteng an der Stad an eng Tëscht Rodange an Athus.D'Police an d'Pompjeeë sinn alarméiert an op der Plaz.D'Informatioune vun den CFLLeudelange à Dippach19:40Ligne 70 - Luxembourg - Rodange - Longwy /Virton /AthusPlus d une heureConfirmations des 3 bus substitution Emile Weber1 bus Lxembourg Quai 18 - Pétange Navette à partir de 20:51Luxembourg,Hollerich,Leudelange,Dippach-Reckange-Schouweiler-Bascharage-Sanem,Pétange1 bus Pétange - Luxembourg Navette à partir de 20:47Pétange,Bascharage-Sanem,Schouweiler,Dippach-Reckange-Leudelange,Hollerich,Luxembourg1 bus navette Rodange - Athus Navette