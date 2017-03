© Centre d’Incendie et de Secours Grevenmacher-Mertert / CISGM

Duerch de ville Reen hat d'Sauer vill méi Waasser an doduerch och méi staark Stréimungen. Dat hat e Mann, dee mat sengem Kanu um Floss ënnerwee war, ënnerschat. Hien huet sech op eng kleng Insel am Floss gerett, hien huet awer vun do misse gebuergen sinn.D'Stréimung huet et och de Rettungsequippen net einfach gemaach, ma konnten d'Pompjeeë vu Gréiwemaacher-Mäertert zesumme mat hire Kollege vu Mompech an de Rettungsschwëmmer vun der Protection Civile de Mann aus senger mësslecher Situatioun retten. Ee vun de Rettungsschwëmmer gouf mam Police-Helikopter bei d'Insel bruecht.