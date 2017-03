police,polizei © police,polizei

Hei soll ee vun den Awunner geklaut hunn. De Mann wier mat zwee Säck voller Kleeder an d'Gebai komm, Kleeder un deenen de Präis nach drun houng. Am Zëmmer vun där Persoun hunn d'Beamten dunn en anere Mann fonnt, deen u sech wéinst engem Abroch den Dag virdrun zu Esch gesicht gouf. Hie gouf verhaft a koum e Sonnden de Moie virun den Untersuchungsriichter. D'Säck mat de Kleeder goufe confisquéiert. Während dem Asaz vun de Beamte koum et am Gebai zu enger Rebellioun, déi net wollt kontrolléiert ginn.

Den éischte Mann ass méi spéit an der Géigend vun der Struktur festgeholl ginn, well en ënner Verdacht steet um Abroch bedeelegt gewiescht ze sinn.