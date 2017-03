D’Rackeweiertour ass eng kuerzweileg Wanderung am Bësch tëschent Greiweldeng an dem „Bicherhaff“

Op dësem Tour kann ee wéinst senge Waasserflächen eng oofwiesselungsräich Flora an Fauna bestaunen. Op dëser klenger Erhuelungstour kann ee wonnerbar vum gestressten Alldag oofschalten. 5 Thementafelen informéieren iwwer déi verschidde Funktioune vum Briedemesser Bësch. Besonnesch interessant ze liese sinn déi verschidden Theorien, wéi de Rackweier soll entstane sinn - wahrscheinlech schonn am Mëttelalter - respektiv wéi eng Zwecker e sollt erfëllen.

De Wee ass zu all Joerszäit gutt ze begoen an ass och ouni Problem mat Kannerkutschen, Buggien etc. ze benotzen.

De Startpunkt ass circa ee Kilometer westlech vu Greiweldeng nieft der Strooss Richtung Kanech, wou eng kleng Parkplaz ugeluecht gouf. Do fënnt een dann och direkt eng Tafel mat engem detailléierte Plang.