Zu Péiteng koum et an der Nuecht op e Sonnden zu engem Sträit tëscht 2 Männer. Et koum zu Handgräiflechkeeten a si goufen allebéid blesséiert.

E Sonnden de Moie kuerz viru 5 Auer koum et dann och zu engem Sträit um Bouillon an der. Eng Persoun hat an enger Disco en anere Gaascht mat der Fauscht an d’Gesiicht geschloen. Et gouf eng Plainte deposéiert.

Am nämmlechte Lokal gouf e Mann e puer Stonne virdru vun 2 Fraen geschloen. D’Affer huet d’Disco doropshi verlooss, ma ass den Dammen an engem anere Lokal awer op en Neits iwwert de Wee gelaf. Hei koum et dann op en Neits zu Handgräiflechkeeten. Eng vun de Fraen ass dobäi op de Buedem gefall an huet misse mat Blessuren an d’Spidol bruecht ginn.



An och um Kierchbierg an der Avenue J.F. Kennedy gouf d’Police wéinst Streidereie virun engem Lokal geruff. Hei waren direkt e puer Persounen unenee geroden. Wéi d'Police op d'Plaz koum, haten der schonn e puer sech duerch d'Bascht gemaach. Eng Persoun koum an d'Spidol.



Och zu Dikrech hate sech géint 3.30 Auer an der Rue des Halles Leit an d'Hoer kritt. Eng Persoun, déi alkoholiséiert war, ass um Kapp verwonnt ginn a koum mat der Ambulanz an d'Spidol. De Mann huet ausgesot, datt hie mat enger Fläsch op de Kapp geschloe gi wär. En Zeien huet awer gemengt, datt de Mann während dem Gestreits d'Fënster vun engem Auto ageschloen hätt. D'Police huet eng Enquête an d'Weeër geleet.