E Motorradfuerer war um Sonndeg de Mëtteg géint 15.40 Auer um CR178 vun Zéisseng-Märel a Richtung Leideleng ënnerwee. De Mann hat 37 Joer.Aus nach net gekläerter Ursaach huet hien an enger Kéier d'Kontroll iwwer seng Maschinn verluer - hannert der Kéier koum et dunn zu enger Frontalkollisioun mat engem Auto, deen do grad entgéintkoum.De Motorradfuerer ass duerch de Schock iwwert den Auto geschleidert ginn.De Chauffer vum Auto an een anere Mann, dee privat ënnerwee war a fir d'Pompjeeë schafft, hunn direkt éischt Hëllef geleescht, ma ouni Succès. All d'Mesurë sollten ouni Erfolleg bleiwen an de Motorradfuerer ass nach op der Plaz vum Accident u senge uerge Blessure verscheet.Déi zwou Persounen aus dem Auto koume mat liichte Blessen dervun.D'Strooss - dat heescht den CR178, also d'Rue de la Vallée bei Leideleng - gouf gespaart an dierft dat nach bis 20 Auer bleiwen.Op der Plaz waren d'Beruffspompjeeën, de Samu aus der Stad d'Pompjeeë vu Leideleng, de Groupe de support psychologique vun der Protex an och d'Police.De Parquet war informéiert ginn an hat d'Spure vum Miess- an Erkennungsdéngscht vun der Police séchere gelooss. D'Ween goufe saiséiert an eng Obduktioun gouf gefrot.