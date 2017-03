© RTL-Archiv (lm)

Eng Camionnette hat sech do queesch op d'Strooss an zwar iwwer déi zwou Fuerbunne geluecht.Et goung deen Ament nach just iwwert d'Pannespur laanscht.Wann d'Camionnette opgeriicht an ofgeschleeft gëtt, dierft d'Autobunn fir eng Zäitchen zougemaach ginn, wat dann zu Behënnerungen am Trafic féieren dierft.Chauffer a Bäifuerer vun der Camionnette goufe beim Accident net blesséiert.Si haten, eegenen Aussoen no, awer och eng Remorque - op der Plaz vum Accident gouf där awer keng fonnt, esou datt elo nach gekläert muss ginn, wou déi da bliwwen ass ...