Géint 23.30 Auer um Sonndeg hunn Onbekannter op der Gare zuan der Dammentoilette randaléiert. Eventuell Zeie si fir den 113.An der Rue Fort Neiperg op dergoufen an der Nuecht op e Méindeg d'Fënstere vun engem Imbiss ageschloen. Eng Policepatrull ass kuerz duerno op zwee Männer gestouss. Op ee vun hinnen huet eng Täterbeschreiwung gepasst. Dësen hat eng déif Schnëttwonn an der Wued. Donieft stoung dee presuméierten Täter ënnert dem Afloss vun Alkohol an Drogen, an hat doduerch géint d'Konditioune vu sengem Hafturlaub verstouss. Hie gouf géintiwwer de Beamten an och dem Personal am Spidol ausfalend a koum doropshin an de Passagearrest.Géint 3 Auer um Méindeg hat zuan der Rue du Cimetière een Awunner een Abriecher iwwerrascht, dee kuerz virdrun d'Entréesdier vun engem Café opgebrach hat. Wéi dësen den Abriecher wollt zu Rieds stellen, ass den Onéerleche geflücht. Hie war 1 Meter 85 grouss a vu wäisser Hautfaarf, hat eng brong Liederjackette un, ee groe Pullover an eng blo Jeans.