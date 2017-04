X

Stater Eemaischen / Reportage Anne-Sophie Heck



Zu Nouspelt an an der Stad gëtt d'Traditioun op Ouschterméindeg nees opliewe gelooss. An eiser Haaptstad ass et schonn déi 190. Editioun vun der Eemaischen. A Péckvillercher-Sammler waren um Feierdag scho fréi op, fir déi neisten Kreatiounen z'ergatteren.

Éimaischen an der Stad (17.04.2017) D'Péckvillercher ginn a verschidde Faarwen a Gréissten a sinn dacks just a limitéierte Serien ze kréien. Déi richteg Sammler vu Péckvillercher sinn dowéinst scho Moies fréi ënnerwee, fir déi Stécker, déi hinne gefalen, och sécher nach ze kréien.

Nouspelter Eemaischen / Reportage Anne-Sophie Heck



Déi éischt Spuren vun der Eemaischen zu Nouspelt fënnt een am 19. Jorhonnert, op Nouspelt komm ass d'Fest awer eréischt 1957. Am Ufank war de Maart nach moies an der Stad a mëttes zu Nouspelt, wou een dëst Joer déi 61. Editioun gefeiert huet.

Nouspelter Eemaischen (16.04.2017) E Bléck op d'Eemaischen (oder Emaischen respektiv Éimaischen), déi op Ouschterméindeg zu Nouspelt ass.

Haut dauert Eemaischen zu Nouspelt méi, wéi een Dag. Schonn am Virfeld ginn et verschidden Aktivitéiten, dorënner e Bal: FOTOGALERIE: Impressioune vun Nouspelt vum Arthur Mousel