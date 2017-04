Zu Altréier an der Gemeng Bech entsteet grad en neie Waassertuerm. Ufank 2018 dierft en definitiv a Betrib geholl ginn.

© Luca Marteling

E fält op, dat ass dat Mannst, wat ee soe kann - den Tuerm, deen op der Schanz nieft der Iechternacher Streck an d'Luucht gewuess ass. Ma vun ënnen aus dem Dall, zum Beispill aus der Buddeler Géigend, gesäit een e genee esou gutt. En ass uewen um Horizont net z'iwwersinn.Et ass deen neie ronn 55 Meter héije Waassertuerm vun der Gemeng Bech, deen Ufank 2018 deen alen op der Schanz ofléise soll. Dee steet, viru Kuerzem renovéiert, brav nieft dem Kierchtuerm ... a vun uewen aus deem alen Tuerm gesäit ee gutt op deen neien.An der leschter Schäfferotserklärung housch et:Am Gemengebuert 95/2015 war ze liesen:



Nachdem der Gemeinderat am 30. Juli 2014 das Vorprojekt für den Bau eines neuen Wasserturms und Zentralbehälters in Altrier angenommen hatte, wurden alle notwendigen Genehmigungen und Gutachten bei den zuständigen Behörden angenommen. Es gab keinerlei Beanstandungen, sodass das unveränderte definitive Projekt und der Kostenvoranschlag in Höhe von 4.795.500 € inklusive Mehrwertsteuer, nun einstimmig vom Gemeinderat angenommen wurden.

Bléck vum alen op deen neie Waassertuerm op der Schanz. © Luc Marteling © Luc Marteling Den aktuellen a geschwënn ale Waassertuerm op der Schanz. © Luc Marteling « ZréckWeider »

De Waassertuerm, "Aquatower" genannt, vu Bäerdref. © Luc Marteling

De Waassertuerm zu Leideleng. © RTL

Deen neie Waassertuerm nieft der Autobunn op der Cloche d'Or. © © Ville de Luxembourg / Jim Clemes atelier d’architecture et de design

© Temperaturas Extremas Arquitectos (Espagne) / Simon-Christiansen & Associés

Souwuel vum ale wéi vum neie Waassertuerm op der Schanz gesäit ee bis op Bäerdref, wou den "Aquatower" zanter enger Zäitchen ewell eng spektakulär "Landmark" duerstellt.Zanter datt Leideleng mat engem extravaganten a präisgekréinte Waassertuerm op sech opmierksam gemaach huet, schéngen esou Tierm fir nei architektonesch Ambitiounen ze suergen ...Esou entsteet en ambitiéise Waassertuerm vun der Stad Lëtzebuerg op der Cloche d'Or direkt un der Autobunn ...... an och um Kierchbierg léisst d'Stad Lëtzebuerg eng originelle Waassertuerm bauen.