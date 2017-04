Eng weider ëffentlech Petitioun packt et, fir an der Chamber diskutéiert ze ginn: eng weider Kéier geet et ëm d'Sprooch, dës Kéier d'Franséischt.

Mat 4.610 Leit, déi d'Petitioun vum Jacques Dahm ënnerschriwwen hunn, ass de Quorum em 100 Stëmmen depasséiert an d'Petitioun muss am Chamberplenum thematiséiert ginn: et geet drëms, datt de Petitionnaire dergéint ass, datt d'Franséischt schonn an der Crèche an am Cycle 1 enseignéiert ginn.

D'Petitioun leeft dann och nach bis den nächste Méindeg.

Online kann een um Site vun der Chamber den Ament nach 10 aner Petitiounensignéieren: dorënner déi, datt Lëtzebuergescht misst zur Flichtsprooch an de Spideeler ginn, eng géint d'Ophuele vun der Tierkei an d'EU an eng aner fir den Equipement vu Poliziste mat Bodycams.