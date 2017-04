Dat Ganzt ass am Kader vun engem TISPOL-Aktiounsplang, dem europäeschen Netzwierk fir d'Stroosse-Police. Och d’Lëtzebuerger Police mécht bei dëser elo schonn drëtter Editioun mat, a wäert da vun e Mëttwoch de Moien un een Dag laang verstäerkt präventiv a repressiv kontrolléieren.Och an eisen Nopeschlänner, Däitschland, Frankräich an der Belsch, gëtt an deene 24 Stonne verstäerkt op d'Vitess gekuckt.