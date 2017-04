En Dënschdeg de Mëtteg ass e Camion op der A1 a Richtung Stad, dat tëscht Potaaschbierg a Fluessweiler, ëmgekippt an huet Fläsche verluer.

Géint 15.45 Auer wollt sech 500m virun der Opfaart Fluesweiler ee Camionschauffer no engem mëssgléckten Iwwerhuelmanöver nees op déi riets Bunn areien. Hien huet awer een Auto op där Spur net direkt gesinn. Fir net an de Won ze rennen, huet hie géigegerenkt, d'Kontroll vum Gefier verluer an ass ëmgekippt.Hien hat eidel Béiersfläschen gelueden, déi sech dunn iwwer déi ganz Bunn verdeelt hunn. De Mann gouf blesséiert.