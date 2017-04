De Steve Heiliger hat e Samschdeg kritiséiert, d'Stagiaire géifen net wierklech als Stagiairen traitéiert. Vill géife quasi vum éischten Dag u voll schaffen, just eben fir manner Pai. Dat wéilt een nach emol diskutéieren, sou de Vertrieder vun der CGFP.



Den Dan Kersch spillt de Ball elo am RTL-Interview zréck. Wann d'Thema der Gewerkschaft sou wichteg wier, firwat huet se dat dann net an den Diskussiounen iwwert de leschte Gehälteraccord virbruecht? Dat freet de Minister. Hie wier nämlech duerchaus bereet gewiescht, iwwert d'Ufanksgehälter ze schwätzen, sou den Dan Kersch. D'CGFP hätt dat bei de Verhandlungen iwwer den neien Accord salarial net méi a Fro gestallt. Och seng Propose, fir déi Suen, déi d'Regierung zousätzlech an d'Dëppen geluecht huet, haaptsächlech un d'Ufanksgehälter ze verdeelen, hätt d'CGFP refuséiert.





Den Dan Kersch



Der Staatsbeamtegewerkschaft awer wier et eenzeg an eleng ëm eng allgemeng Punktwäerterhéijung gaang. Wann et dem Dan Kersch nogeet, kéint dat éischt Joer vum Stage awer roueg genotzt ginn, fir eng richteg Verwaltungsschoul opzebauen. Vill vun deene Jonken, déi nei agestallt ginn, géifen nämlech net genuch vun der Schoul op hir Aufgaben an de Verwaltungen preparéiert ginn. Déi Iddi vun der Verwaltungsschoul steet iwwregens och esou am leschte Gehälteraccord dran, fir mat der CGFP diskutéiert ze ginn.