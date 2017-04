© AFP

Déi zielt 6 Persounen, déi queesch duerch d’Land fueren, fir eventuell Infraktiounen opzedecken. Am Fall, wou si ee Verstouss feststellt, kann d'Brigade Mobile ee Schantje mam Accord vum Ministère direkt zoumaachen. Een esou ee Fall gouf et déi leschte Woch, erkläert d’Carole Back vun der Brigade mobile.





Am Weste gouf et de Fall, datt eng Konstruktioun, déi an enger Zone Verte stoung, verännert gouf an nei Konstruktiounen dobäi komm sinn. Donieft war op der Plaz nach en Depot mat Aarbechtsmaterial a mat Dreck. An deem Fall huet een do géint 3 Artikele vum Naturschutzgesetz verstouss. Et huet een e Rapport un de Ministère gemaach an do gouf decidéiert, fir de Chantier zouzemaachen, erkläert Carole Back.Dacks wier et mol kee schlechte Wëllen vun de Leit, zum Beispill, wa si eng Heck ewech maachen, oder ee klengen Iwwerdaach op ee Feld stellen. Si wiere sech einfach net bewosst, wat am Gesetz festgeschriwwen ass a wat net, erkläert de Staatssekretär am Nohaltegkeetsministère, Camille Gira.

Et kann een d'Brigade Mobile mat de Radare vergläichen. Déi goufe jo net opgestallt, fir d'Leit ze schikanéieren oder Suen an d'Keess ze kréien, mä fir Mënscheliewen ze retten. Hei ass et net grad esou grav, ma et rett een awer Déieren a Planzenzorten, mä och d'Landschaft, déi schonn zimlech vill zersiedelt ass. Et mussen einfach Bremsen ageluecht ginn, fir datt net jiddereen, deen dat wëll, mengt, hie kéint Saachen lénks a riets opriichten, sou de Camille Gira.