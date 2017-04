© AFP

Den tierkeschen Ambassadeur hei zu Lëtzebuerg nennt sech enttäuscht iwwer d'Aart a Weis, wéi d'Europäesch Unioun allgemeng, a speziell elo nom Referendum, mat der Tierkei ëmgeet. De Jo am Referendum wier, egal wéi héich, e Jo, a vu jidderengem z'acceptéieren an ze respektéieren. Virun allem mat Aussoen, wéi dass e Bäitrëtt mat esou enger Verfassung net a Fro kéim, kann de Vertrieder vun Ankara zu Lëtzebuerg, näischt ufänken.

Tierkeschen Ambassadeur iwwer Referendum / Monique Kater



"Ech si wierklech frustréiert, wéi sech déi europäesch Länner verhalen hunn" seet den Haluk Ilicak, an erënnert drun, dass een an de Bäitrëttsverhandlunge vun Ufank un net virukomm wier an nëmme mat Restriktiounen ze di gehat hätt. E Bäitrëtt vun der Tierkei an d'EU wier souwisou eng politesch Decisioun, mat Zypern kaum dran. Elo soen, e Jo géing d'Dier zou maachen, fënnt den tierkeschen Ambassadeur net onbedéngt éierlech.

"Wéi kann ee soen, datt wann d'Tierkei "Nee" gesot hätt, da kéint d'Land Member vun der EU ginn. Elo, wëll d'Land "Jo" gesot huet, geet dat awer net méi. Dat Ganzt kann e bëssen täuschen."

De Wëlle vum Vollek wier ze respektéieren, Punkt. An ëmmerhi léichen tëscht dem Jo an dem Nee, méi wéi 1.380.000 Stëmmen, präziséiert den tierkeschen Ambassadeur. Mä och déi, déi Nee soten, géife vu President a Regierung net ignoréiert ginn.

"Zanter dem Ufank gouf gesot, datt déi, déi fir en "Nee" gestëmmt hunn, sinn och Tierken an et wäert ee se d'selwecht behandelen."

Et wier een komplett en règle, wat déi héich Wielerzuel hei zu Lëtzebuerg ugeet, et hätt een am Virfeld scho mam Ausseministère kommunizéiert, seet den Halut Ilicak. Intressant wier, dass d'Jo-Resultat hei am Land, iwwert der Auslands-Moyenne léich. Hei d'Erklärung vum Ambassadeur.

"D'Evenementer an Däitschland, Holland an Éisträich, wou een e Verbuet ausgeschwat huet, hunn d'Leit e bësse méi a Richtung vum "Jo" gedréckt."

Hei am Land léich de Jo bei 62,9%, Auslands-Moyenne vum Jo bei 59,1%.



Déi 9.633 Leit, déi hei am Land um Referendum deelgeholl hunn, also déi tierkesch Residenten zu Lëtzebuerg, mä och déi, déi aus de Nopeschlänner hei hi komm sinn, fir ofzestëmmen, hunn zu méi Jo gesot zu enger neier Verfassung, wéi den Duerchschnëtt vun den Tierken, déi am Ausland liewen, a mat ofgestëmmt hunn. Den tierkeschen Ambassadeur zu Lëtzebuerg, Halut Ilicak huet en Dënschdeg d'Zuele matgedeelt a seng Erklärung direkt dobäi.



"Am ganzen hunn am Ausland ongeféier 59 Prozent fir de Jo gestëmmt an 41 Prozent fir Nee. Fir Lëtzebuerg sinn et 62,9 Prozent fir de Jo an 37,1 Prozent fir Nee." Dat sinn déi Leit, déi zu Lëtzebuerg gewielt hunn, déi awer net mussen och hei liewen. Domadder hunn d'Leit hire Support fir de President Erdogan gewisen.

Extrait Halut Ilicak



D'Differenz tëschent dem Jo an dem Nee aus dem Ausland léich bei ronn 280.000 Stëmmen.