LIST a Circuit Foil (18.04.2017) De Lëtzebuerger Institut fir Wëssenschaft an Technologie LIST entwéckelt zesumme mat der Entreprise Circuit Foil e Produit.

Dee soll modern Fligere viru Blëtzschlag schützen. D'Hierstellung vun esou spezielle Koffer-Folien ass opwändeg an extrem komplizéiert. Dofir déi gemeinsam Kompetenze vu LIST an Circuit Foil, déi de Produit weltwäit konkurrenzfäeg maache soll.

Circuit Foil produzéiert schonn zanter 1960 zu Woltz Folien aus Koffer, déi a Schaltkreesser a Platinnen zum Beispill fir Handyen zum Asaz kommen. Och fir Chippen op eise Kreditkaarten oder a Lithium Ione-Batterien ginn déi zum Deel immens dënn Folie verbaut. A ganz Europa ass Circuit Foil haut déi eenzeg Entreprise, déi dës Produite kann hierstellen, 100% ginn duerch Kofferschrott, also duerch Recycling oder upcycling gewonnen an net duerch Äerzer.



250 Leit schaffen an der Produktioun, zanter 2014 gehéiert Circuit Foil der koreanescher Entreprise Doosan. Elo wëllt ee sech weider diversifiéieren a Koffer-Folie produzéieren, déi modern Fligeren aus Carbonfaseren wéi de Boeing Dreamliner oder den Airbus A350 viru Blëtzschlag solle schützen.



Dofir mussen dës Folien a Form vun engem Netz aus Koffer immens dënn sinn, zesumme mam Lëtzebuerger Institut fir Wësseschaft an Technologie LIST soll déi nei an innovativ Technik entwéckelt ginn, haut gouf den entspriechenden Accord ënnerschriwwen.



Eng Reportage vum Ben Frin