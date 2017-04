Wéi d'Police e Mëttwoch matdeelt, gouf en Dënschdegnomëtten eng Fra zu Ettelbréck an der Avenue J.-F. Kennedy um Zebrasträif ugestouss a blesséiert.

D'Automobilistin hat d'Fra net gesinn an huet si mat hirem Auto gesträift. D'Foussgängerin ass doropshin op de Buedem gefall an huet sech dobäi blesséiert.



D'Automobilistin ass direkt stoebliwwen, fir der Fra ze hëllefen. D'Fra koum mat der Ambulanz an d'Spidol.