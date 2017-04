X

D'Marie Gales dréckt op de roude Knäppchen.

Interview mam Elmar Heggen (19.04.2017) Invité um Plateau war e Mëttwoch de Responsabele vun de Lëtzebuerger Aktivitéite vun RTL Group.

Top Thema Magazin: Déi nei RTL City (19.04.2017) De Mediebetrib ass geplënnert (Film vum Reportage), Live-Schaltung vun der Ouverture an Interview mam Christophe Goossens, CEO vun RTL Lëtzebuerg.

Déi nei RTL City (19.04.2017) E kuerze Bléck hannert d'Kulissen

De Jacques Santer erënnert sech



E Mëttwoch den Owend war et esou wäit: D'RTL City huet feierlech hir Dieren opgemaach! Déi nei Gebaier stinn nieft deenen alen, déi deemnächst ofgerappt ginn. RTL Lëtzebuerg ass also nach ëmmer am Boulevard Pierre Frieden ze fannen.Duerch deen offiziellen Deel vun der Ouverture, deen um 18.30 Auer ugefaangen huet, huet d'gefouert. E roude Knäppche war de Startschoss vun der Inauguratioun.D'Wuert ergraff hunn ënnert anerem den, Chef vun de Lëtzebuerger Aktivitéite vun RTL Group, an den, CEO vu Bertelsmann a President vum Direktiounscomité vun RTL Group. Vum Premiergouf e Video-Message diffuséiert.An engem kuerze Film gouf déi nei RTL City virgestallt, duerno konnten d'Invitéë se an enger Visite guidée och selwer entdecken.36.000 Metercarré, 18 Radio- an Tounstudioen an 3 Fernsehstudioen. Dat sinn e puer Eckdate vun der neier RTL City, an där knapp 700 Leit schaffen. Déi sëllechen Invitéë waren op der Inauguratioun e Mëttwoch begeeschtert vun deenen neie Raimlechkeeten, aus deenen RTL elo sent.De CEO vun RTL Lëtzebuerg, de, huet am Interview mat Télé Lëtzebuerg vum Ufank vun enger neier Etapp geschwat, well déi nei City wier en neien Outil de travail - zum Beispill nei Studioe mat neie Méiglechkeeten an en neien Newsroom fir eng besser Zesummenaarbecht tëscht den Equippen.Op eiser neier Adress fënnt een, niewent Radio an Télé Lëtzebuerg an RTL.lu, och de Sëtz vun RTL Group, deen als gréisste Medie-Konzern an Europa decidéiert huet, zu Lëtzebuerg ze bleiwen. Deen neie Konzessiounsvertrag an déi nei RTL City wieren e kloert Bekenntnis zu Lëtzebuerg, huet et geheescht.E Wiessel gouf et dann och am Verwaltungsrot vun der CLT-Ufa: De, fréien CSV-Minister fir Kommunikatioun a Kooperatioun, ass neie President, e Posten, deen hie vumiwwerholl huet. 13 Joer laang stoung den Éierestaatsminister un der Spëtzt vum Conseil, e Mëttwoch war et seng lescht Sitzung vum CLT-Ufa-Verwaltungsrot.

De Jacques Santer (19.04.2017) RTL Lëtzebuerg ass geplënnert, ma bleift dem Kierchbierg trei. Elo goufen déi nei Gebailechkeeten a Presenz vu Politik a Prominenz presentéiert.

Elmar Heggen sagte: „Mit diesen modernen Räumlichkeiten und der Erneuerung des Konzessionsvertrags bestätigen wir für den Standort Luxemburg, was auch für die gesamte RTL Group gilt: Wir haben eine stolze Vergangenheit, eine pulsierende Gegenwart und eine vielversprechende Zukunft.“



Den Elmar Heggen

Thomas Rabe bestätigte: „Der RTL Group ging es nie besser – und sie hat im wahrsten Sinne des Wortes nie einen besseren Eindruck gemacht. Das neue Gebäude ist modern, auf dem neuesten Stand der Technik und effizient. Eigenschaften, die man auch der RTL Group und ihren Tochterunternehmen zuschreiben kann, die im Jahr 2016 erneut ein Rekordergebnis erzielt haben, wie heute bei der Hauptversammlung der Aktionäre präsentiert wurde.“



Den Thomas Rabe

Den Atrium vun der RTL City © RTL Télé Lëtzebuerg - Eric Steichen

Virun de Studioen © RTL Télé Lëtzebuerg - Eric Steichen

Reportage: RTL Télé Lëtzebuerg ass geplënnert! (19.04.2017) Wéi ass déi grouss Plënneraktioun vun der Télé gelaf? A wéi huet d'Equipe déi lescht Momenter am alen an déi éischt am neien erlieft? Am Top Thema Magazin huele mer Iech mat op eng kleng Zäitrees: vum éischte Spuertestësch bis bei déi éischt Emissioun aus de ganz neie Studioen vun der RTL City.

© Eric Steichen

© RTL Télé Lëtzebuerg - Eric Steichen

© RTL Télé Lëtzebuerg - Eric Steichen

D'Presidence am Conseil vun der CLT-Ufa huet de Jacques Santer als leschte Virsëtz ofginn; langweile géif hie sech awer op kee Fall, nieft sengem Engagement a verschiddene Fondatioune géif hien d'Entwécklungen an Europa ganz genee am A behalen, sou den 82 Joer ale fréiere Kommissiounspresident.Rund 130 Gäste waren zur feierlichen Eröffnung an den Boulevard Pierre Frieden 43 gekommen, darunter Politiker wie Viviane Reding, Mitglied des Europäischen Parlaments und ehemalige Vizepräsidentin der Europäischen Kommission; Francine Closener, Staatssekretärin für Wirtschaft, innere Sicherheit und Verteidigung; sowie Mars Di Bartoloméo, Präsident der Abgeordnetenkammer.Zahlreiche Entscheidungsträger und am Projekt beteiligte Akteure hatten sich ebenfalls eingefunden, darunter Patrick Gillen, Vorsitzender des Fonds für Städtebau und Raumordnung auf dem Kirchberg-Plateau; Paul Giorgetti, Geschäftsführer des Bauunternehmens Félix Giorgetti; Stefano Moreno, Managing Director des Architekturbüros Moreno Architecture; Patrick Wirtz, Gesellschafter und Architekt des Architekturbüros Schemel & Wirtz; Vincent Bechet, Managing Director der Gewerbeimmobiliengruppe Inowai sowie Jos Dell, Vorsitzender der Kammer der Architekten und beratenden Ingenieure.Um 18:30 Uhr eröffnete Marie Gales, Moderatorin von RTL Télé Lëtzebuerg, die Zeremonie. Anschließend begrüßte Elmar Heggen (Finanzvorstand der RTL Group, Leiter des Corporate Centres und verantwortlich für die Luxemburger Geschäfte der RTL Group) die Anwesenden. Ihm folgte Thomas Rabe (CEO von Bertelsmann und Vorsitzender des Verwaltungsrats der RTL Group). Premierminister Xavier Bettel konnte aufgrund einer Auslandsreise nach Kanada zwar nicht persönlich vor Ort sein, hatte jedoch eine Videobotschaft aufgezeichnet.Nach den Ansprachen konnten die Gäste bei Führungen durch die Gebäude die Fernseh- und Radiostudios, die Redaktionsräume, die Büros sowie den großen Boardroom im 14. Stock mit Blick auf die Stadt Luxemburg und den umgebenden Wald entdecken., Premierminister, Staatsminister, Minister für Kommunikation und Medien, Kultus- und Kulturminister, erklärte in einer Videobotschaft: „Die RTL Group ist eines der führenden Unternehmen im weltweiten Mediengeschäft. Wir sind stolz und natürlich zufrieden, dass die RTL Group als globales Medienhaus ihre Verbundenheit zu Luxemburg unterstreicht – nicht zuletzt mit der Errichtung ihres neuen Unternehmenssitzes in unserer Hauptstadt. Das Konzept dieses Gebäudes ist innovativ und inspirierend – das ideale Umfeld für ein Unternehmen, das sich stets neu erfindet. Ich gratuliere zum Start einer neuen Ära.“• Die Idee für den Bau eines neuen Firmensitzes entstand 2007, um dem wachsenden luxemburgischen Geschäft einen großzügigeren und moderneren Standort zu bieten, ausgestattet mit modernster Technik.• Im August 2013 begann die RTL Group mit den Bauarbeiten an der neuen Firmenzentrale in Luxemburg.• Drei Türme mit einer Gesamtfläche von 36.000m². Zwei Türme sind für die Mitarbeiter der RTL Group vorgesehen (22.000m²).• Im Baustellenbereich wurden 140.000 Kubikmeter Material mit einem Gewicht von 280.000 Tonnen abgetragen.• RTL City ist hochfunktional und unter Berücksichtigung energieeffizienter sowie umweltfreundlicher Bauanforderungen errichtet worden• Das Herzstück des Atriums ist ein rechteckiger Block mit 18 schalldichten Radio- und Tonstudios, gebaut nach einem „Box-in-the-box-Konzept”.• Die Journalisten, Moderatoren und Produktionsteams von RTL Télé Lëtzebuerg haben drei Fernsehstudios zur Verfügung, die mit modernster Studiotechnik ausgestattet sind, darunter ein beeindruckender 20m² LED-Bildschirm im Hauptnachrichtenstudio. Eine Green Box (virtuelles Studio) ist ebenso vorgesehen.• Die Teams des Broadcasting Centre Europe (BCE) haben ein komplett neues Rechenzentrum mit einer Größe von 900m² eingerichtet, in dem alle technischen Einrichtungen an einem Ort zusammenlaufen.• Die alten Gebäude am Standort (KB1 und KB2) werden abgerissen und durch Wohnund Mehrzweckgebäude ersetzt (60.000m²).• Bei RTL City untergebracht sind unter anderem die Büroräume/Firmensitze der folgenden Unternehmen: RTL Group, CLT-UFA, BCE, Eldoradio, Enex, IP Luxembourg, IP Network, RTL Belgium, RTL Hungary, RTL Luxembourg, RTL Nederland und Media Assurances• L’idée de construire un nouveau bâtiment remonte à l’année 2007 lorsque nous avons ressenti le besoin d’abriter nos activités luxembourgeoises alors en pleine expansion dans des locaux plus spacieux et plus modernes, équipés de technologie de pointe• En août 2013, RTL Group a lancé les travaux de construction de son siège social basé à Luxembourg• Trois tours d’une surface totale de 36 000 m² ont été construites. Deux tours sont réservées aux employés de RTL Group (soit 22 000 m²)• La zone de construction a nécessité l’enlèvement de 140 000 m³ de matériaux d’un poids total de 280 000 tonnes• Les installations sont hautement fonctionnelles et tiennent compte des normes relatives aux économies d’énergie et de protection de l’environnement• Au coeur de l’atrium se trouve un bloc rectangulaire composé de 18 studios de radio et de son insonorisés, avec une architecture « box in the box » spécifique• Les journalistes, les présentateurs et les équipes de production de RTL Télé Lëtzebuerg ont à disposition trois studios de télévision équipés de technologie de pointe, notamment un imposant écran LED de 20 m² dans le studio principal du journal télévisé, ainsi qu’un studio virtuel (« green box »)• Les équipes de Broadcasting Centre Europe (BCE) ont installé un tout nouveau data centre de plus de 900 m² qui rassemble tous les équipements techniques en un seul et même lieu• L’ancien siège (bâtiments KB1 et KB2) sera démoli et remplacé par des bâtiments résidentiels et à usage mixte (60 000 m²)• RTL City héberge entre-autres les sièges sociaux/bureaux des sociétés suivantes : RTL Group, CLT-UFA, BCE, Eldoradio, Enex, IP Luxembourg, IP Network, RTL Belgium, RTL Hungary, RTL Luxembourg, RTL Nederland et Media AssurancesE Mëttwoch war an der RTL City, virun der offizieller Ouverture, och d'Assemblée générale vun RTL Group. Duerno gouf dëse Communiqué publizéiert.Luxembourg, 19 April 2017 – The Annual General Meeting (AGM) of RTL Group, on 19 April 2017, approved the statutory and consolidated accounts as at 31 December 2016 and all proposed resolutions.At the AGM, RTL Group published its Annual Report 2016. The PDF document is now available on the company's website at RTLGroup.com/annual-reports. The Annual Report 2016 and its supplement, The Power of Total Video, offer an entertaining view on drama production, sports and online video, as well as insights into the Group's strategy, business model and ad-tech business. In addition, the Co-CEOs look back at a record year in the traditional Co-CEO interview and the financial reporting is now more comprehensive than ever. Furthermore the enhanced Corporate Responsibility Report provides a profound insight of RTL Group's CR initiatives in the main areas of press freedom, society and employees.As with the previous year, RTL Group also offers a fully interactive report, featuring a number of informative and entertaining videos, now available at annual-report2016.rtlgroup.com.In addition, the AGM resolved to pay a final ordinary dividend of €3.00 per share – on top of the interim dividend of €1.00 per share already paid in September 2016. The final dividend for the full year ended 31 December 2016 will be payable from 27 April 2017 on presentation of coupon N° 27 at the following banks:• In the Grand-Duchy of Luxembourg: ING Luxembourg S.A.• In Belgium: ING S.A.• In Germany: Deutsche Bank AGThe AGM acknowledged the resignation of Anke Schäferkordt as Executive Director and of Jacques Santer as Non-Executive Director with effect from the meeting date. To succeed Anke Schäferkordt, the AGM appointed Bert Habets as Executive Director. Bert Habets will serve as Co-CEO of RTL Group and joins the Executive Committee alongside Guillaume de Posch, Co-CEO of RTL Group, and Elmar Heggen, CFO of RTL Group. As already announced in March, Anke Schäferkordt will continue to be the CEO of Mediengruppe RTL Deutschland and serve on Bertelsmann's Executive Board. Jean-Louis Schiltz was appointed Non-Executive Director to succeed Jacques Santer. Both were appointed for a term of office of one year, to expire at the end of the Ordinary General Meeting of Shareholders ruling on the 2017 accounts.Thomas Rabe, CEO of Bertelsmann and Chairman of the RTL Group Board of Directors, says: "On behalf of the whole Board, I would like to thank Anke Schäferkordt for her outstanding leadership of RTL Group and I am delighted that we will continue to benefit from her skills and expertise. I would also like to thank Jacques Santer for his long and important contribution to the success of RTL Group and CLT-UFA. With Bert Habets alongside Guillaume de Posch, RTL Group has two strong leaders who embody RTL Group's total video strategy. Jean-Louis Schiltz will represent the independent shareholders of RTL Group and bring stimulating, new perspectives to the Board. I look forward to working with them both."Following the Annual General Meeting of the Shareholders, RTL Group held an Extraordinary General Meeting of the Shareholders (EGM). The EGM resolved to update RTL Group's Articles of Association following the Luxembourgish law of 10 August 2016 on the modernisation of the 'Law on Commercial Companies' of 10 August 1915 as duly amended.The minutes of the AGM and the EGM will be available shortly on the company's website at the links RTLGroup.com/agm and RTLGroup.com/egmRTL Group is a leader across broadcast, content and digital, with interests in 60 television channels and 31 radio stations, content production throughout the world and rapidly growing digital video businesses. The television portfolio of Europe's largest broadcaster includes RTL Television in Germany, M6 in France, the RTL channels in the Netherlands, Belgium, Luxembourg, Croatia, Hungary and Antena 3 in Spain. RTL Group's families of TV channels are either the number one or number two in eight European countries. The Group's flagship radio station is RTL in France, and it also owns or has interests in other stations in France, Germany, Belgium, the Netherlands, Spain and Luxembourg. RTL Group's content production arm, FremantleMedia, is one of the largest international creators, producers and distributors of multi-genre content outside the US. With operations in 31 countries, FremantleMedia's comprehensive global network is responsible for more than 12,000 hours of programming broadcast a year and distributes over 20,000 hours of content worldwide. Combining the catch-up TV services of its broadcasters, the multi-channel networks BroadbandTV, StyleHaul and Divimove as well as FremantleMedia's 260 YouTube channels, RTL Group has become the leading European media company in online video. RTL Group also owns a majority stake in the programmatic video advertising platform SpotX. For more information, please visit RTLGroup.com and follow RTL Group on Twitter @rtlgroup.RTL Group – Entertain. Inform. Engage.