Et ass een Element vum neie Jugendgesetz, d’Qualitéitscritèren an d’Qualitéitskontrollen an de Betreiungsstrukturen. Fir den SNJ ass et eng nei Missioun.

Et ass een Element vum neie Jugendgesetz, d’Qualitéitscritèren an d’Qualitéitskontrollen an de Crèchen, Maison Relais, Jugendhaiser a bei den Assistants parentaux, de sougenannten Dageselteren déi un de Chèques Service gekoppelt sinn. Responsabel fir déi pädagogesch sougenannt Prozesskontroll ass de Service national de la jeunesse.

D’Claude Zeimetz huet mam Direkter vum SNJ iwwert déi nei Missioun geschwat. An déi Missioun ass genee definéiert. Den Educatiounsministère gëtt och an Zukunft nach ëmmer den Agrément fir d’Betreiungsstrukturen a bleift deemno och responsabel fir déi sougenannte Strukturqualitéit. Dat heescht zum Beispill op genuch Personal fir d’Kanner agestallt gouf. D’Qualitéitskontroll vun de regionalen Agenten vum SNJ concernéiert den edukative Kader. De Ministère hätt sech hei bewosst fir en externen Acteur entscheed an den SNJ hätt nun mol vill Erfahrung an der non-formaler Erzéiung. Crèchen, Maison Relais etc mussen, dem neie Gesetz no, op Basis vun engem nationale Bildungskaderplang e pädagogescht Konzept ausschaffen a sech dann natierlech dorunner halen, präziséiert de Georges Metz. Dee Plang muss vum Minister validéiert ginn an ass da fir 3 Joe gülteg. Ier ee vu Kontroll schwätze kann, ginn d'Konzepter duerchgelies an et gëtt en Avis fir de Minister formuléiert, ob et et an de Rahmeplang passt oder net.

Dat heescht zum Beispill, datt eng Bëschcrèche net mat de Kanner de ganzen Dag dobanne sëtze bleiwe kann. Kontrolléiert gëtt vu 24 sougenannte regionalen Agenten. Alles Leit mat Master an der Pädagogik oder der Psycho, déi rekrutéiert hu misse ginn an eng extra Formatioun vu knapp zwee Méint gemaach hunn.

22 Equivalents temps plein fir 1.500 Haiser a Persounen. Dat mécht 70-80 Dossieren op de Kapp. D'Gesamtzuel huet méi séier evaluéiert, wéi een et am Ufank virgesinn hat, sou de Georges Metz. Wann dat net duergeet, muss den SNJ seng Verantwortung huelen an et bei der Politik mellen.



Richteg Erfahrungswäerter huet een awer nach net. Déi eigentlech Kontrolle fänke réischt am Januar un. Da sinn 2 Visitten d'Joer.

D’Agenten hunn och d’Méiglechkeet duerch d’Gebai ze goen a si kontrolléieren, ob déi virgeschriwwe Formation continue agehal gëtt. D‘Kontrollen op der Plaz mussen, dem Gesetz no, op d'Mannst zwou Wochen am Viraus ugemellt ginn. Doriwwer kéint een diskutéieren, mä wann een einfach esou an eng Struktur erageet, kritt een eventuell net e ganzt Bild, seet de Georges Metz. De Ministère kann awer zu all Moment an eng Struktur goen.

De Service national de la jeunesse wëll net nëmmen als Kontrollorgan verstan ginn. Et wier ee genee sou gutt e Begleeder, en Uspriechpartner. D’Echoen vum Terrain op alle Fall wiere bis elo positiv.