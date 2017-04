© RTL Télé Lëtzebuerg

"Urbanistesch Doudsënnen" nennt d'Schëfflenger Éierebuergermeeschtesch Astrid Lulling d'Aarbechten, déi mam neie PAP an hirer Gemeng geplangt sinn. An engem oppene Bréif mécht si sech dofir staark, datt d'Plaz, op där den 80 Joer ale Kiosk steet, erhale bleift. Engersäits géing et drëm goen, ze verhënneren, datt den Zentrum vu Schëffleng zoubetonéiert gëtt, anersäits huet de Kiosk awer och eng historesch a fir d'Astrid Lulling och eng perséinlech Symbolik.

Lulling iwwer Kiosk zu Schëffleng / Rep. Claudia Kollwelter



1937 gouf de Kiosk zu Schëffleng gebaut, haut, 80 Joer méi spéit, soll e fort, a Platz fir en Kulturhaus maachen. Déi Decisioun huet de Schëfflenger Schäfferot schonn am Dezember 2014 geholl. Der Éierebuergermeeschtesch Astrid Lulling no wéilt de Schäfferot den 8. Mee de PAP, deen am Januar public gemaach gouf, unhuelen.



Si wëll awer, datt Schëffleng net ganz verschampeléiert gëtt. D'Astrid Lulling wëll d'Plaz retten, well si sech nach drun erënnere kann, wéi Si als klengt Meedchen dohinner gaangen ass an dacks d'Musek do e Concert gespillt huet. Et soll een de Kiosk fir Manifestatiounen erhalen an et wier och gutt, datt et nach eng fräi Plaz gëtt.







Et stécht awer och ganz vill Geschicht hannert dem Kiosk. D'Resistenz zu Schëffleng war deemools ganz äerdeg. Am zweete Weltkrich sollt déi Plaz an "Adolf Hitler Platz" ëmbenannt ginn an dat och ganz feierlech zelebréiert. Ma d'Resistenz huet e Schëld an der Nuecht virdrun do ubruecht, wou "Place Grande-Duchesse Charlotte" stoung. Esou heescht d'Plaz nach haut.



Der Schëfflenger Éierebuergermeeschtesch no wier et un de Bierger ze decidéieren, ob datt neit Kulturhaus op dës Plaz soll kommen oder net. Stéchwuert: Gemengewahlen. D'Partei solle bei de Wahlen soen, wat se wëllen an da kënnen d'Leit zu Schëffleng jo doriwwer ofstëmmen. Wann dann déi Partei gewielt gëtt, déi de Bau vum Kulturhaus op der Plaz an hirem Programm virgesinn huet, da kann déi dat roueg maachen, sou d'Astrid Lulling. Och wa Si der Meenung ass, datt d'Kulturhaus net dohinner gehéiert.



Vu datt weder d'Finanzement, nach d'Konzept fir de Projet stinn, wier et dem Astrid Lulling no och deontologesch korrekt dës Décisioun dem nächste Schäfferot z'iwwerloossen.





Lettre ouverte aux rédactions de la presse écrite, parlée et télévisée

de la part d'Astrid Lulling Bourgmestre honoraire de Schifflange

Schifflange, le 12 avril 2017

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

À l'aube du 80ième anniversaire du kiosque de Schifflange, il me tient à coeur de partager avec vous une photo de cet édifice historique, entouré de cerisiers en pleine floraison.

Alors que les chantiers de construction ont conquis ma ville natale et que Schifflange risque de perdre tous ses espaces libres et verts interurbains, il me semble important d'agir pour préserver non seulement le kiosque comme lieu de mémoire à la Résistance contre les nazis, mais aussi les magnifiques arbres qui l'entourent.

Dans l'univers de béton qu'est en train de devenir le centre de Schifflange, la place Grande-Duchesse Charlotte devrait être préservée comme espace public de manifestations et de rencontres.

Malheureusement le collège échevinal actuel a publié son projet de PAP qui prévoit la destruction du kiosque pour y construire un centre culturel avec parking souterrain, sans dialogue préalable avec les riverains concernés, qui ont d'ailleurs fait part par écrit au collège échevinal de leurs objections.

Il faut absolument éviter que la majorité actuelle crée des faits accomplis par l'adoption de ce PAP avant les élections communales du 8 octobre 2017, ce qui est d'autant plus indiqué alors que le bourgmestre actuel ne figure plus sur la liste des candidats de son parti LSAP pour les prochaines élections communales.

Les électrices et les électeurs de Schifflange devront avoir le droit de décider lors des élections communales du sort de la place Grande-Duchesse Charlotte ou d'un endroit plus opportun pour éventuellement construire un nouveau centre culturel.

Vu que ni le financement, ni le concept d'utilisation et les frais d'exploitation résultant de la réalisation du projet sur la base du PAP sont connus, il serait aussi déontologiquement correct de réserver les décisions ad hoc au prochain collège échevinal.

Aves mes meilleures salutations.

Astrid Lulling