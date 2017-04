Sur invitation de son homologue canadien, Justin Trudeau, le Premier ministre, ministre d’État, Xavier Bettel, s’est rendu au Canada ce 19 avril 2017 pour une visite de travail. Il est accompagné du ministre des Finances, Pierre Gramegna.



Le 19 avril, Xavier Bettel a rencontré le Premier ministre du Canada, Justin Trudeau, pour une entrevue au Parliament Hill à Ottawa. À l’ordre du jour figuraient les relations bilatérales ainsi que l’actualité politique internationale. Il a ainsi été convenu de renforcer les liens commerciaux entre le Canada et le Luxembourg et d’explorer différentes façons de tirer profit de l’innovation et de la technologie pour créer des emplois dans les deux pays respectifs.



«Une longue amitié lie le Canada et le Luxembourg. Au-delà de ces liens amicaux, nos relations disposent d’un grand potentiel», a estimé Xavier Bettel à l’issue de l’entrevue. Il a ainsi expliqué que l’investissement cumulatif direct du Luxembourg au Canada avoisinait les 43 milliards d’euros en 2015, faisant du Luxembourg la troisième source d’investissement direct étranger au Canada et que l’investissement canadien au Luxembourg atteint les 35 milliards d’euros en 2015, occupant le quatrième rang mondial pour les investissements directs du Canada à l’étranger. Et de continuer: «Avec Monsieur Trudeau, nous avons convenu d’approfondir non seulement nos relations politiques, mais aussi les relations économiques, notamment en profitant des occasions qu’offre l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne (AECG). Ce nouvel accord contribuera à arriver à un rééquilibrage entre les acteurs économiques et la sphère politique dans le but de remettre le système économique global sur une base plus durable et sociale. Le Canada et l’Union européenne (UE) sont des acteurs économiques et sociaux aux mêmes valeurs à des niveaux de salaire comparables. C’est dans mes yeux un accord de libre-échange d’une nouvelle génération où la qualité du produit, le savoir-faire et le respect de nos normes, y inclus environnementales et sociales, priment. Sous cet angle, l’accord est un saut qualitatif majeur pour arriver à un ordre économique mondial plus juste et plus social. Suite à l'approbation de l’AECG par le parlement européen et la ratification prochaine du Canada, l'application provisoire de l'accord devrait donc permettre de démontrer la valeur ajoutée de l'accord tant pour l’UE que pour le Canada.»



Xavier Bettel a en outre eu une entrevue avec le gouverneur général du Canada, David Johnston. Les discussions ont essentiellement porté sur les relations entre le Canada et le Luxembourg.



En marge de la visite, Guy Daleiden, directeur du Fonds national de soutien à la production audiovisuelle et Olivier Nicoloff, ambassadeur du Canada auprès du Grand-Duché de Luxembourg, ont signé un nouveau traité de coproduction audiovisuelle entre le Luxembourg et le Canada en présence de Xavier Bettel.



Ce traité vise à favoriser le développement des coproductions cinématographiques, télévisuelles et vidéographiques entre les deux pays tout en mettant l’accent sur les nouvelles écritures audiovisuelles et tient compte des changements technologiques survenus au fil du temps. Il soutiendra les coproductions entre les deux pays dont l’apport représente au moins 15% du budget total de la production. Les œuvres se verront attribuer les nationalités luxembourgeoise et canadienne.



Le séjour se poursuivra à Toronto le 20 avril 2017, où la délégation luxembourgeoise rencontrera entre autres le ministre des Finances du Canada, Bill Morneau.