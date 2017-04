Um 14 Auer ass de Globus nach ëmmer net fir d'Clienten op © Domingos Oliveira

De Responsabele vum Baumaart krut um Donneschdeg de Moien eng Bommemenace erageschéckt an hat doropshin decidéiert, de Baumaart ze evakuéieren.



D’Hondsmeeschter vun der Police waren op d'Plaz geruff ginn, sinn awer net an de Buttek era gaange mat den Hënn. Et wieren ze vill verschidde Gerécher do, déi d'Hënn net auserneen hale kéinten.





Bettembourg - magasin de bricolage - fausse alerte - retour à la normale — Police Luxembourg (@PoliceLux) April 20, 2017

D'Police huet antëscht de Baumaart nees fräi ginn. D'Personal fillt sech awer net sécher, woufir se net all nees era gaange sinn fir ze schaffen, sou en Aenzeien op der Plaz. Theoretesch wier de Buttek nees op, mä well d'Personal awer refuséiert an d'Gebai ze goen, wier de Buttek aktuell nach zou.De Groupe de Support Psychologique vun der Protex ass um Wee op d'Plaz, fir mat den Employéeën ze schwätzen.