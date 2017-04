D'Majoritéit vun den Demandeurs de Protection internationale, déi zënter dem 1. Januar an d'Land koum, kënnt aus Syrien.



Op enger Pressekonferenz iwwert verschidden Aspekter vun der Immigratiounspolitik huet den Ausseminister Jean Asselborn den Donneschdeg de Moien eng Rei Chiffere genannt.



Et sinn 155 Leit, déi aus Syrien an d'Land koumen. Wann een dann déi 52 vun der Relocalisatioun ofzielt, ass awer Serbien vir, dat sinn 107 Leit. Dono kéim de Marokko mat 80 Leit, Algerien mat 67, Albanien mat 54 a Georgien, e ganz neie Phänomen, mat 48. Wann e kuckt, wou déi Leit hierkommen, gesäit een, datt aus Serbien zum Beispill 92 Prozent vun de Leit Dublin-Fäll sinn. Och Marokko, Algerien Georgien läit iwwer 90 Prozent. Aus Albanien dogéint si just 37 Prozent Dublin-Fäll.





Extrait Jean Asselborn



Dublin-Fäll bedeit, datt des Leit schonn an aneren EU-Memberlänner deboutéiert sinn respektiv an engem anere Memberland schonn an enger Prozedur sinn an net am Grand Duché kënne bleiwen.