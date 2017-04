© Police

E Phantombild vum Affer

Den 19. Juni 2008 géint 15.45 gouf op der Meuse zu Amay (B) e Kierper gebuergen, deen a Plastik agepaakt a mat Betonsbléck geluede war. D'Äerm an d'Been goufen amputéiert.Bei der Enquête koum eraus, datt de Mann tëscht dem 9. Juni an dem 16. Juni 2008 muss gestuerwe sinn.Well d'Enquête bis elo nach net weider komm ass, freet de Parquet Tribunal vum Arrondissement de Luxembourg elo de Public ëm Hëllef.D'Affer war wäiss, ongeféier 1,80 Meter grouss, korpulent an ongeféier 40 Joer al. Um rietsen Ielebou hat d'Affer en Tattoo mat zwee Häerzer, wou "Peter" a "Sabine" dropstoungen.Agepaakt waren d'Kierperdeeler a blo Säck fir d'Dreckskëschten: "PELY PROFI 120L SCHWERGUT-MÜLLSÄCKE". Et déit drop hinn, datt de Mann sech kuerz virum Dout an Däitschland oder am däitschsproochege Raum opgehalen huet.Informatiounen zu der Persoun oder sengem Tattoo si fir d'Police um 113.